عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله 31-5-2019 وفا- اهتمت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الايام، الحياة الجديدة) الصادرة اليوم الجمعة، بطرح الاحتلال عطاءات لبناء 805 وحدات استيطانية شمالي القدس المحتلة.

كما ركزت الصحف على القمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة بحضور الرئيس محمود عباس.

وفيما يلي أهم العناوين:

القدس:

كوشنر ونتنياهو بحثا مصير "صفقة القرن"

عطاءات لبناء 805 وحدات استيطانية شمالي القدس المحتلة

البيان الختامي يؤكد على أولوية القضية الفلسطينية وأهمية أمن دول الخليج والمنطقة العربية

عباس: لن نقبل باستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام

الداخلية الأردنية تنسب بتجديد جوازات سفر المقدسيين دون حضورهم

إصابات إثر اقتحام الاحتلال لنابلس واعتقالات في الضفة

الطيبي: الانتخابات المعادة قد تقبر طرح صفقة القرن

رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية سابقا نادم على قرارات هدم منازل فلسطينية

واشنطن صامته بشأن مصير مؤتمر البحرين

الديمقراطيون يبدأون حملة لعزل الرئيس الأميركي الأيام:

إصابة 9 مواطنين بمواجهات ليلية في نابلس واعتداءات استيطانية في حي الطيرة والخليل

الرئيس يلغي قرار تشكيل "الهيئة العليا لشؤون العشائر"

سلطات الاحتلال تنشر عطاءات لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس

جيش الاحتلال يدمر منشآت سكنية وزراعية لعائلات بدوية بمنطقتين في الأغوار الشمالية

الملك سلمان يدعو لموقف عربي ودولي حازم لمواجهة تهديدات إيران

كوشنر يلتقي نتنياهو: لم تكن العلاقات بين اميركا وإسرائيل بهذه القوة من قبل

واشنطن: مؤتمر البحرين قائم رغم التطورات السياسية في إسرائيل

واشنطن: أميركا وروسيا تناقشان خطة للمضي قدما نحو حلّ الأزمة السورية

الحكومة تحيل موضوع رواتب الوزراء السابقين للرئيس

هدم قرية "العراقيب" بالنقب للمرة الـ 145

الخليل: رجال أعمال يعلنون تأسيس شركة قابضة برأسمال مائة مليون دولار

تصريحات مولر تثير عاصفة في واشنطن وتصعد مطالبة الديمقراطيين بعزل ترمب

إسرائيل تعيش مجددا أجواء معركة انتخابية شرسة

مراقبون: بدء العد التنازلي لنهاية عصر نتنياهو

19 جمعية أهلية بحرينية تطالب حكومتها بالتراجع عن استضافة مؤتمر صفقة القرن

ترمب يأسف لما حدث مع "الرجل الرائع" نتنياهو الحياة الجديدة:

ثلاث قمم في مكة المكرمة.. والسعودية تؤكد: قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الجزائري

العاهل السعودي: المملكة حريصة على امن واستقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب

الاحتلال يهدم منشآت في الأغوار الشمالية ويقرر بناء 802 وحدات استيطانية في القدس

اشتيه يدعو الكونغرس للضغط على إدارة ترمب للتراجع عن كافة العقوبات بحق شعبنا

رجال أعمال في الخليل يعلنون تأسيس شركة قابضة برأسمال قدره مئة مليون دولار

وزير سعودي: لا سياسة في الحج

مجموعة أميركية ناشطة تطلق "هاشتاغ" مناهض لمؤتمر البحرين

فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة.. هل سيكون بداية النهاية؟

تزايد أصوات الديمقراطيين المطالبين بعزل ترمب

جو حار اليوم .. وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

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ر.ح