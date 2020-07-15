أهم الاخبار
- وقفة في الخليل تطالب بإطلاق سراح الأسير أبو وعر الذي يعاني من السرطان و"كورونا"
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- "الفيفا": افتتاح كأس العالم بقطر في 21 تشرين ثاني 2022
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- الجامعة العربية تطالب بإيفاد بعثة تحقيق دولية بالجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى
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- العاصي: 98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائية لمصاب وادي الفارعة
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- هيئة الأسرى: تدهور الحالة الصحية للأسير نضال أبو عاهور بعد اكتشاف اصابته بالسرطان
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- جلسة حوار بين ممثلي الأسرى وإدارة سجن "عوفر" تنتهي بتحقيق جملة من المطالب
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- برلمانيون فرنسيون يطالبون بعقوبات على خطة إسرائيل لـ"الضم" ويطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين
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- رسالة مصابين بالكورونا للمستهترين والمشكّكين
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- فلسطين نائبا لرئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات
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- الشرطة تغلق 7 صالونات حلاقة وتحرر مخالفات بحق أصحابها في جنين
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- لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الكوبي تدين مخططات الضم الإسرائيلية
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- الافراج عن أسير من بيت ريما أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال
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- خلال اتصال هاتفي مع والده: الرئيس يعطي تعليماته للقيام بحملة دولية لعلاج الأسير أبو وعر والإفراج الفوري عنه
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- الرئيس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري
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- توصية من أعضاء في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي بوقف الدعم الأميركي اللا محدود لإسرائيل
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