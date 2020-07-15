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الشرطة تغلق 212 محلا تجاريا وتضبط 8 مركبات غي ...

15/تموز/2020 11:53 م

"الخارجية": تسجيل 181 حالة وفاة و3537 اصابة و ...

15/تموز/2020 11:06 م

مصر: تسجيل 59 حالة وفاة و913 إصابة جديدة بفير ...

15/تموز/2020 10:46 م

توصية من أعضاء في المؤتمر العام للحزب الديمقر ...

15/تموز/2020 10:11 م

الرئيس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري

15/تموز/2020 10:09 م

خلال اتصال هاتفي مع والده: الرئيس يعطي تعليما ...

15/تموز/2020 09:32 م

الافراج عن أسير من بيت ريما أمضى 19 عاما في س ...

15/تموز/2020 09:24 م

زوجة أسير من قرية مركة تُرزق بـطفلة عبر "نطف ...

15/تموز/2020 09:18 م

الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و1055 إصابة جدي ...

15/تموز/2020 08:55 م

لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الكوبي تدين ...

15/تموز/2020 08:51 م

الشرطة تغلق 7 صالونات حلاقة وتحرر مخالفات بحق ...

15/تموز/2020 08:40 م

فلسطين نائبا لرئيس الجمعية العامة للمنظمة الع ...

15/تموز/2020 08:18 م

إعلان من وزارة الخارجية حول تسجيل العالقين من ...

15/تموز/2020 07:37 م

رسالة مصابين بالكورونا للمستهترين والمشكّكين

15/تموز/2020 07:36 م

برلمانيون فرنسيون يطالبون بعقوبات على خطة إسر ...

15/تموز/2020 07:25 م

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة طفل في مدينة قلق ...

15/تموز/2020 07:18 م

جلسة حوار بين ممثلي الأسرى وإدارة سجن "عوفر" ...

15/تموز/2020 07:12 م

تسجيل 3 اصابات خارجية بكورونا في الأردن

15/تموز/2020 06:17 م

العاهل الاردني يؤكد أهمية استمرار خدمات "الأو ...

15/تموز/2020 06:13 م

هيئة الأسرى: تدهور الحالة الصحية للأسير نضال ...

15/تموز/2020 06:04 م

العاصي: 98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائي ...

15/تموز/2020 05:46 م

الجامعة العربية تطالب بإيفاد بعثة تحقيق دولية ...

15/تموز/2020 05:34 م

"الفيفا": افتتاح كأس العالم بقطر في 21 تشرين ...

15/تموز/2020 05:27 م

وقفة في الخليل تطالب بإطلاق سراح الأسير أبو و ...

15/تموز/2020 05:07 م

الرئيس خلال اجتماع اللجنة العليا للقدس: لن ند ...

15/تموز/2020 03:53 م

الكيلة تبحث مع المحافظين رفع جاهزية مراكز علا ...

15/تموز/2020 03:34 م

"الاقتصاد الوطني" تغلق منشأتين مخالفتين وتتلف ...

15/تموز/2020 03:04 م

زعاترة: إطلاق اسم أم كلثوم على شارع في حيفا ب ...

15/تموز/2020 02:52 م

محافظ طوباس يقرر إغلاق وادي الفارعة لتتبع الخ ...

15/تموز/2020 02:48 م

فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات لدرجة البكالور ...

15/تموز/2020 02:37 م

"الخارجية": رحلة جديدة لإجلاء العالقين في الإ ...

15/تموز/2020 02:29 م

"الاقتصاد": 48 منشأة صناعة تنتج الكمامات والل ...

15/تموز/2020 02:20 م

"التربية" تنشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظي ...

15/تموز/2020 02:12 م

الأسير المريض أبو وعر لا يزال محتجزا في مستش ...

15/تموز/2020 02:03 م

الهرفي يطلع رئيس لجنة الخارجية والدفاع في "ال ...

15/تموز/2020 01:49 م

الرئيس يهاتف نقيب المحامين معزيا بوفاة والده

15/تموز/2020 01:46 م

جنين: وقفة إسناد دعما للأسير المريض كمال أبو ...

15/تموز/2020 01:17 م

أمين عام "التحرير الجزائري": استقلالنا لن يكت ...

15/تموز/2020 01:08 م

الصحة: تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1 ...

15/تموز/2020 12:49 م

السفير المذبوح يبحث مع مسؤول بلغاري آخر التطو ...

15/تموز/2020 12:47 م

الاحتلال يجري عمليات مسح لأراضٍ في منطقة الحم ...

15/تموز/2020 12:43 م

غزة: أم تتفوق على ابنها في امتحانات الثانوية ...

15/تموز/2020 12:35 م

7 وفيات و1,578 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في ...

15/تموز/2020 12:22 م

عريقات يوجه رسائل رسمية يطالب فيها بالإفراج ا ...

15/تموز/2020 11:58 ص

"الإيسيسكو" تدعم مشروع رفد القطاع الصحي بمتطو ...

15/تموز/2020 11:35 ص

استطلاع إسرائيلي: تراجع شعبية حزب "الليكود"

15/تموز/2020 11:32 ص

الاحتلال يهدم مسكنا زراعيا جنوب الخليل

15/تموز/2020 11:08 ص

"التربية": 6 أيلول المقبل موعد العودة للمدارس ...

15/تموز/2020 11:06 ص

أسعار العملات مقابل الشيقل

15/تموز/2020 10:50 ص

صيدم يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين على ...

15/تموز/2020 10:27 ص

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

15/تموز/2020 10:09 ص

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

15/تموز/2020 10:03 ص

الاحتلال يعتقل شابين جنوب جنين

15/تموز/2020 09:46 ص

الاحتلال يهدم منزلا في جبل المكبر بالقدس

15/تموز/2020 09:38 ص

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بيت ريما برام ا ...

15/تموز/2020 09:30 ص

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

15/تموز/2020 08:58 ص

الاحتلال يعتقل شابا شرق طولكرم

15/تموز/2020 08:35 ص

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كوبا ب ...

15/تموز/2020 08:33 ص

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدو ...

15/تموز/2020 07:52 ص
فيديو
فيروس كورونا في فلسطين
الإصابات
عينات تم فحصها
المتعافون
الحالات الحرجة
الوفيات

قصص مصورة/ فيديو
post

رسالة مصابين بالكورونا للمستهترين والمشكّكين

تقارير وتحقيقات

رسالة مصابين بالكورونا للمستهترين والمشكّكين

15/07/2020 07:36 م

غزة: أم تتفوق على ابنها في امتحانات الثانوية العامة

15/07/2020 12:35 م

الكفيف المتفوق محمد مساد.. كنت أرى بعيني أمي 

13/07/2020 07:08 م

انتهاكات إسرائيلية

الاحتلال يجري عمليات مسح لأراضٍ في منطقة الحمة بالأغوار

15/07/2020 12:43 م

الاحتلال يهدم مسكنا زراعيا جنوب الخليل

15/07/2020 11:08 ص

الاحتلال يهدم منزلا في جبل المكبر بالقدس

15/07/2020 09:38 ص

ملفات مميزة

لهذه الأسباب ألغى الاحتلال ما يسمى بـ"قانون التسوية"
12/06/2020 02:20 م
رئيس الوزراء: سحب اعترافنا بإسرائيل سيكون على الطاولة ف ...
08/06/2020 10:59 م
شمس.. غروب مبكر للطفولة
03/06/2020 01:51 م
هل ستتأثر فلسطين بالانهيار التاريخي لأسواق النفط؟
21/04/2020 05:54 م

قصص مصورة/ صور

رئيس الوزراء محمد إشتيه، خلال اجتماعه مع اللجنة العليا للقدس لبحث دفع مبالغ مالية للمستشفيات والمحال التجارية(خاص وفا)
رئيس الوزراء محمد إشتيه، خلال اجتماعه مع اللجنة العليا ...
إجتماع محافظي شمال الضفة بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة في مبنى محافظة نابلس، لتنسيق جهود المحافظات ورفع جاهزية المؤسسات لمواجهة انتشار فيروس كورونا (عدسة:أيمن النوباني/وفا)
إجتماع محافظي شمال الضفة بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة في ...
رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال ترؤسه إدارة غرفة العمليات التي تشكلت خلال اجتماع لجنة الطوارئ العليا الأخير الخاصة بفيروس كورونا، لتعزيز جهد وزارة الصحة في مواجهة خطر تفشي الوباء.(وفا)
رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال ترؤسه إدارة غرفة العمليا ...
برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد إشتيه، وزير الحكم المحلي مجدي الصالح وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، يوقعان اتفاقية بقيمة 5.8 مليون يورو لدعم البنية التحتية الاجتماعية في المنطقة (ج)(خاص وفا)
برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد إشتيه، وزير الحكم المحلي ...
رئيس الوزراء محمد اشتية، يترأس اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (65).(وفا)
رئيس الوزراء محمد اشتية، يترأس اجتماع مجلس الوزراء في ...

الرئاسة

الرئيس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري

15/07/2020 10:09 م

خلال اتصال هاتفي مع والده: الرئيس يعطي تعليماته للقيام بحملة دولي ...

15/07/2020 09:32 م

رئاسة الوزراء

اشتية يعلن استكمال تلبية كافة الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة

14/07/2020 05:01 م

برعاية وحضور اشتية: اتفاقية بقيمة 5.8 مليون يورو لدعم البنية التح ...

14/07/2020 03:57 م

منظمة التحرير

عريقات يوجه رسائل رسمية يطالب فيها بالإفراج الفوري عن الأسير المر ...

15/07/2020 11:58 ص

"محدث" أبو عمرو يتفقد مخيم اليرموك ويطلع على احتياجات أهلنا هناك

14/07/2020 12:19 م

المجلس التشريعي

الاتحاد البرلماني العربي: فلسطين هي بوصلة العرب والملسمين والمسيح ...

05/06/2020 11:21 م

"المجلس الوطني" يشارك في اجتماع للجمعية البرلمانية المتوسطية

05/06/2020 05:42 م

رواد

post

طبيب أوبئة من فلسطين

قصة فلسطين
post

رحلة كازانتاكيس إلى فلسطين

اقتصاد

أسعار العملات مقابل الشيقل

15/07/2020 10:50 ص

"الاقتصاد" تغلق 7 محلات تجارية مخالفة للاجراءات الصحية

14/07/2020 06:11 م

شؤون إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و1055 إصابة جديدة بـ"كورونا"

15/07/2020 08:55 م

7 وفيات و1,578 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل

15/07/2020 12:22 م

رياضة

"الفيفا": افتتاح كأس العالم بقطر في 21 تشرين ثاني 2022

15/07/2020 05:27 م

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يعلن تضامنه مع الشباب الفلسطيني ...

05/07/2020 05:23 م

ثقافة

اختتام ملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية عبر الإنترنت

11/07/2020 08:53 م

"ملتقى الرواية" يناقش الهوية في الرواية العربية وأنماط ...

10/07/2020 10:29 م

"فلسطين للرواية العربية" يناقش فلسطين في السرد العربي و ...

09/07/2020 10:20 م

مناسبات وطنية

9/6/1986 اغتيال المناضل خالد نزال عضو المكتب السياسي ...

19/04/2020 03:02 م

9/6/1970 - تم انتخاب ياسر عرفات قائداً عاماً لقوات ...

11/02/2020 01:17 م

دعوات لأوسع مشاركة في مهرجان مركزي غدا برام الله رفضا ل ...

10/02/2020 01:19 م

أخبار دولية

"الخارجية": تسجيل 181 حالة وفاة و3537 اصابة و1523 حالة تعاف بصفوف ...

15/07/2020 11:06 م

مصر: تسجيل 59 حالة وفاة و913 إصابة جديدة بفيروس كورونا

15/07/2020 10:46 م

الأسرى

الافراج عن أسير من بيت ريما أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال

15/07/2020 09:24 م

زوجة أسير من قرية مركة تُرزق بـطفلة عبر "نطف مهربة"

15/07/2020 09:18 م

آراء

ما هو الوضع القانوني – السياسي للاجئين الفلسطينيين في الوقت الراه ...

19/06/2020 11:30 م

الوجه الآخر للأزمة: حتى لا تتحول الجائحة الصحية إلى جائحة اقتصادي ...

15/04/2020 02:23 م
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إطلاق فرخ عقاب طويل الساق للطبيعة بعد تأهليه

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مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في سعير بالخليل

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13.5 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات

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الاحتلال يستولي على حفار في قرية دير قديس غرب رام الله

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رسالة مصابين بالكورونا للمستهترين والمشكّكين

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عودة الجندي الأبيض

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تفوق في زمن الكورونا

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ضحايا كورونا.. يرحلون بلا وداع

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طبيب أوبئة من فلسطين

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الشاعر توفيق الصايغ

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